NPO Radio 2 trapt de Top 2000 dit jaar af met een concert. 9 december wordt deze show opgenomen in Barneveld. Onder andere Guus Meeuwis, Rondé, Douwe Bob en Sanne Hans treden op.

Onlangs liet dj Bart Arens weten dat hij even een jaar geen openingsshow wil maken. Het openingsmoment van Bart Arens begon aanvankelijk met een ‘mash-up’ van platen. Dat groeide uit tot een openingsshow van een uur vorig jaar in de stadsschouwburg van Haarlem. “Het is heel veel werk. Het is zo’n beetje een tweede fulltime baan in oktober, november, december. Daarna val ik bijna om en moet ik me in januari weer opnieuw voorstellen aan m’n kinderen.”

Radio 2 verkoopt kaarten voor het de nieuwe openingsshow. Die verkoop start komende woensdag.

Foto: NPO Radio 2/Emma Pot