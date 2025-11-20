Jan-Willem Roodbeen presenteert de NPO Radio 2 Top 2000 voor de twintigste keer en dat doet hij op een ander tijdstip dan voorgaande jaren: Jan-Willem neemt de uren van 22.00 tot 00.00 uur voor zijn rekening en dat betekent dat hij de lijst afsluit op oudejaarsavond. Jeroen Kijk in de Vegte presenteert dit jaar in de ochtend solo.
Tim Op het Broek, die in mei begon bij Radio 2, is nieuw in het dj-team van de Top 2000.
Dit is het hele schema:
00.00 – 02.00 uur Jeroen van Inkel
02.00 – 04.00 uur Daniël Lippens
04.00 – 06.00 uur Tim Op het Broek
06.00 – 08.00 uur Tannaz Hajeby
08.00 – 10.00 uur Jeroen Kijk in de Vegte
10.00 – 12.00 uur Bart Arens
12.00 – 14.00 uur Annemieke Schollaardt
14.00 – 16.00 uur Paul Rabbering
16.00 – 18.00 uur Ruud de Wild
18.00 – 20.00 uur Emmely de Wilt
20.00 – 22.00 uur Morad El Ouakili
22.00 – 00.00 uur Jan-Willem Roodbeen
Openingsshow
De 27ste editie van de Top 2000 wordt feestelijk afgetrapt met een openingsshow zonder dj Bart Arens. Bekende artiesten brengen in een tv-programma op eigen wijze een uur lang een eerbetoon aan de lijst. Guus Meeuwis, Rondé, DeWolff, Douwe Bob, The Indien, Floor Jansen, Miss Montreal, Zoë Livay, Claudia de Breij en Eloi Youssef verzorgen de start van de Top 2000.
Foto: Laurensvanheerde – Creative Commons 4.0 by