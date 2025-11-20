Jan-Willem Roodbeen presenteert de NPO Radio 2 Top 2000 voor de twintigste keer en dat doet hij op een ander tijdstip dan voorgaande jaren: Jan-Willem neemt de uren van 22.00 tot 00.00 uur voor zijn rekening en dat betekent dat hij de lijst afsluit op oudejaarsavond. Jeroen Kijk in de Vegte presenteert dit jaar in de ochtend solo.

Tim Op het Broek, die in mei begon bij Radio 2, is nieuw in het dj-team van de Top 2000.

Dit is het hele schema:

00.00 – 02.00 uur Jeroen van Inkel

02.00 – 04.00 uur Daniël Lippens

04.00 – 06.00 uur Tim Op het Broek

06.00 – 08.00 uur Tannaz Hajeby

08.00 – 10.00 uur Jeroen Kijk in de Vegte

10.00 – 12.00 uur Bart Arens

12.00 – 14.00 uur Annemieke Schollaardt

14.00 – 16.00 uur Paul Rabbering

16.00 – 18.00 uur Ruud de Wild

18.00 – 20.00 uur Emmely de Wilt

20.00 – 22.00 uur Morad El Ouakili

22.00 – 00.00 uur Jan-Willem Roodbeen

Openingsshow

De 27ste editie van de Top 2000 wordt feestelijk afgetrapt met een openingsshow zonder dj Bart Arens. Bekende artiesten brengen in een tv-programma op eigen wijze een uur lang een eerbetoon aan de lijst. Guus Meeuwis, Rondé, DeWolff, Douwe Bob, The Indien, Floor Jansen, Miss Montreal, Zoë Livay, Claudia de Breij en Eloi Youssef verzorgen de start van de Top 2000.

