‘Spijkers met Koppen’, ‘Aan de Slag!’, ‘Circus Brainrot’, ‘De Nieuwe Morgen’ en ‘KINKSTART’ zijn genomineerd voor de laatste RadioRing. Naast KINK en NPO Radio 2 zijn de programma’s van Yoursafe Radio en Groot Nieuws Radio opvallende nominaties. Gisteren is stemronde twee gestart en nu gaat het tussen deze vijf programma’s.

Bij de presentatoren die kans maken op een prijs zien we dezelfde zenders voorbij komen, aangevuld door Qmusic:

Bardo Ellens (Yoursafe Radio)

Bart Arens (NPO Radio 2)

Domien Verschuuren (Qmusic)

Eric Corton (KINK)

Jorieke Eijlers (Groot Nieuws Radio)

Gerard Ekdom is niet terug te vinden in de lijst met kanshebbers. De organisatie greep in na een ‘verboden’ oproep van de Radio Veronica-presentator.

Stemmen kan via de website van de RadioRing tot donderdag 29 januari 12:00 uur. De winnaars worden op 29 januari 2026 bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de RadioRing in De Vorstin in Hilversum. Het is vanwege bezuinigingen de laatste keer dat het Radiogala plaatsvindt.