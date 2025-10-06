NPO Radio 2 staat deze week in het teken van de nineties. Vijf dagen lang draait de publieke radiozender de beste nummers uit de jaren 90, gekozen door de luisteraars. Opvallend is dat de ochtendshow van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte niet meedoet, want de ninetiesweek start elke werkdag om 9:00 uur.

De muziek uit de jaren 90 is de komende dagen te horen tot 0:00 uur op Radio 2. In de nachtelijke uren en de ochtendshow gaat de zender over op de reguliere playlist. De Top 90’s wordt aankomende vrijdag even voor 18:00 uur afgesloten. De top 10 met de beste platen uit de jaren 90 blijft tot het laatste moment geheim.

Uitzendtijden Radio 2 Top 90’s:

Maandag t/m donderdag: 09:00 tot 00:00 uur

Vrijdag: 06:00 tot 18:00 uur

De themaweek met 90’s-muziek is sinds 2022 te horen op Radio 2. De lijst was eerder jaarlijks op NPO 3FM te horen, maar die zender stopte er in 2015 mee.

Afgelopen vrijdag zond Radio 2 al de hele dag de ‘Top 90’s Pre-Party’ uit, waarmee het luisteraars wilde opwarmen voor de themaweek.

