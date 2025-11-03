Talpa grijpt in bij de ochtendshow van Gordon en Froukje op Radio 10. Voortaan is Jan-Paul Grootentraast medepresentator van het programma en is hij ook verantwoordelijk voor de techniek van de ochtendshow. Vanochtend werd duidelijk dat Jan-Paul, die vorige week ook al te horen was in de ochtend, definitief onderdeel wordt van het team.

De ochtendshow van Radio 10 kampt met tegenvallende luistercijfers. Het marktaandeel daalde sinds de komst van Gordon en Froukje de Both in de ochtend hard, naar een marktaandeel onder de 5 procent. In augustus, toen de twee nog niet te horen waren in de ochtend, bedroeg dat marktaandeel nog ruim 7 procent.

Jan-Paul is normaal gesproken in de avonden in het weekend te horen op Radio 10. Wie die shows overneemt, is nog niet bekend.

Foto: Remko Modderkolk