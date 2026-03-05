Op Radio 10 was gistermiddag een opvallende radiocommercial te horen, waarin de ochtendshow met Lex Gaarthuis werd aangekondigd. Volgens Talpa Network, het moederbedrijf van Radio 10, was er sprake van een foutje. “De spotjes zijn per ongeluk door elkaar gehaald. Er verandert dus niets”, zegt een woordvoerder.

De reclamespot, waarin Lex Gaarthuis als ochtendshow op Radio 10 werd genoemd, was voer voor speculatie. Want de huidige ochtendshow wordt gepresenteerd door Gordon en Froukje, en niet door Lex. Zou Radio 10 het huidige ochtendprogramma, dat kampt met tegenvallende luistercijfers, uit de lucht halen? Volgens de zender zelf verandert er niets.

Deze spot werd per ongeluk uitgezonden:

Foto: Remko Modderkolk