NPO Radio 1 heeft officieel bekendgemaakt hoe de programmering er vanaf 1 januari 2026 uit gaat zien. Het grootste deel van de nieuwe programmering was deze zomer al uitgelekt. De belangrijkste wijziging is dat ‘De Nieuws BV’ verdwijnt en BNNVARA een nieuw programma in de avond gaat maken, van 19:00 tot 21:00 uur.

‘EenVandaag’ neemt de oude plek in van ‘De Nieuws BV’ rond lunchtijd, tussen 12:00 en 13:30 uur. ‘Nieuws & Co’ wordt vervangen door het ‘NOS Radio 1 Journaal’. Fleur Wallenburg blijft het programma presenteren, dat een co-productie is tussen NOS en NTR.

Een aantal dagelijkse programma’s verdwijnt: ‘Geld of je leven’, ‘5 Dagen…’ en ‘Kunststof’. Laatstgenoemde blijft voorlopig wel bestaan als podcast.

De Rode Draad

Op vrijdagmiddag stopt Humberto Tan met zijn programma. Tussen 14:00 en 16:00 uur gaat Natasja Gibs ‘De Rode Draad op Vrijdag’ presenteren. Dit is de vrijdagse editie van het nieuwe avondprogramma dat Natasja afgewisseld met Stephan Komduur zal presenteren. Dat programma is elke avond tussen 19:00 en 21:00 uur te horen.

Op vrijdagavond gaat WNL tussen 20:00 en 21:00 uur het nieuwe economieprogramma ‘Stand van Nederland’ maken. Het politieke programma ‘WNL Haagse Lobby’ op maandagavond verdwijnt. ’s Nachts en in het weekend blijft de programmering onveranderd.

Programmering maandag t/m donderdag:

06:00 – 09:30 uur: ‘NOS Radio 1 Journaal’ – Astrid Kersseboom

09:30 – 11:30 uur: ‘Spraakmakers’ – Roos Abelman

11:30 – 12:00 uur: ‘Sven op 1’ – Sven Kockelmann

12:00 – 13:30 uur: ‘EenVandaag’ – Suzanne Bosman

13:30 – 14:00 uur: ‘Bureau Buitenland’ – Laila Frank / Nadia Moussaid / Sophie Derkzen

14:00 – 16:00 uur: ‘Villa VdB’ – Jurgen van den Berg

16:00 – 18:00 uur: ‘NOS Radio 1 Journaal’ – Fleur Wallenburg

18:00 – 19:00 uur: ‘Dit is de Dag’ – Margje Fikse en Jan Willem Wesselink

19:00 – 21:00 uur: ‘De Rode Draad’ – Natasja Gibbs / Stephan Komduur

21:00 – 23:00 uur: ‘Langs de Lijn En Omstreken’

23:00 – 00:00 uur: ‘Met Het Oog Op Morgen’

Programmering op vrijdag:

06:00 – 09:30 uur: ‘NOS Radio 1 Journaal’ – Astrid Kersseboom

09:30 – 11:30 uur: ‘Spraakmakers’ – Roos Abelman

11:30 – 12:00 uur: ‘Sven op 1’ – Sven Kockelmann

12:00 – 13:30 uur: ‘EenVandaag’ – Suzanne Bosman

13:30 – 14:00 uur: ‘Bureau Buitenland’ – Laila Frank / Nadia Moussaid / Sophie Derkzen

14:00 – 16:00 uur: ‘De Rode Draad op Vrijdag’ – Natasja Gibbs

16:00 – 18:00 uur: ‘NOS Radio 1 Journaal’ – Dieuwke Teertstra

18:00 – 19:00 uur: ‘Dit is de Dag’ – Margje Fikse en Jan Willem Wesselink

19:00 – 20:00 uur: ‘Het Misdaadbureau’ – Maaike Timmermans

20:00 – 21:00 uur: ‘Stand van Nederland’

21:00 – 23:00 uur: ‘Langs de Lijn En Omstreken’

23:00 – 00:00 uur: ‘Met Het Oog Op Morgen’

Foto: RadioFreak.nl