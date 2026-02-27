Documentairemaker Julie Ng heeft een klacht ingediend bij de NPO na een interview met Ruud de Wild op NPO Radio 2. Het interview zou volgens Julie over haar documentaire ‘Meer dan Babi Pangang’ gaan, maar het gesprek ging vooral over de stereotypen rondom Chinees eten, wat zij bestempelt als racisme.

Het item werd aangekondigd als ‘China Journaal’, begeleid door een Chinees muziekfragment. Tijdens het gesprek stelden Ruud en sidekick Lauren Verster vooral vragen over Chinees eten, zoals over de grootte van loempia’s en de kleur van babi pangang-saus. Zo zei Lauren: “Hoe dubieus is deze fluoricerende saus op deze Chinees-Indische babi pangang?”.

Na afloop belden de Radio 2-dj’s Julie terug om hun excuses aan te bieden, nadat zij kritiek van luisteraars hadden gekregen. Ng zegt dat zij in dat gesprek aangaf overdonderd te zijn door het niveau van het interview.

Racisme

Volgens de documentairemaker gaat haar klacht over ‘racisme, het reduceren tot een karikatuur en het voorzetten van achterhaalde stereotypen en clichés’. Zij vindt dat haar documentaire teruggebracht werd tot grappen over eten, terwijl de film juist een bredere maatschappelijke en culturele insteek heeft.

De klacht is ingediend bij de NPO, deze is vervolgens doorgestuurd naar de PowNed, de omroep waar Ruud voor werkt. Wat er met de klacht gedaan wordt is nog onduidelijk.

Foto: Wessel de Groot