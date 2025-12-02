Quinty Misiedjan wordt vanaf februari 2026 co-host van Joost Swinkels op de donderdagavond van Qmusic. De programmamaakster, actrice en presentatrice zal één keer per week aanschuiven tussen 19:00 uur en 22:00 uur.

Ze begon haar carrière in 2014 als YouTuber en is inmiddels programmamaakster, actrice en schrijfster. “Dat ik deze nieuwe stap mag gaan maken bij Qmusic én samen met Joost op de donderdagavond is een kers op de taart”, zegt Quinty in een reactie. “Wat heb ik hier zin in! Je weet nooit echt wat er staat te gebeuren.”

Joost is enthousiast over de samenwerking: “Quinty en ik zijn al langer bevriend, maar toen we anderhalf jaar geleden samen een award mochten uitreiken tijdens Qmusic Top 40 Live in Ahoy, werd duidelijk dat er ook op het podium een geweldige chemie was. Ik ben ongelooflijk blij dat we dit nu wekelijks mogen gaan voortzetten op de radio!”

Foto: Qmusic