Bohemian Rhapsody van Queen voert ook dit jaar de Top 2000 van NPO Radio 2 aan. Het nummer bestaat precies 50 jaar en stond de afgelopen tijd veel in de aandacht. De top drie van de eindejaarlijst van Radio 2 is wel veranderd: Piano Man van Billy Joel staat voor het eerst op de tweede plaats, gevolgd door Hotel California van The Eagles. De volledige lijst wordt volgende week maandag onthuld.

De Top 2000 is het populairste evenement van de radio. De lijst bezorgt Radio 2 tussen Kerst en oudejaarsdag altijd torenhoge luistercijfers. De Top 2000 gaat Eerste Kerstdag om 00:00 uur van start. Tim op het Broek mag de lijst voor het eerst presenteren, en Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte zijn apart van elkaar te horen.

De top 10 van de Top 2000 (positie vorig jaar tussen haakjes):

Bohemian Rhapsody – Queen (1) Piano Man – Billy Joel (5) Hotel California – Eagles (3) Fix You – Coldplay (2) Roller Coaster – Danny Vera (4) Black – Pearl Jam (10) Stairway To Heaven – Led Zeppelin (7) Avond – Boudewijn de Groot (8) Radar Love – Golden Earring (20) Wish You Were Here – Pink Floyd (12)

Foto: NPO Radio 2 | Ben Houdijk