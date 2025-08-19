Qmusic zendt vanaf komende zaterdag de ‘Q-top 1020’ uit. Aanleiding voor deze hitlijst is de 20e verjaardag van het radiostation in Nederland. Op 31 augustus 2005 begon Qmusic met uitzenden in Nederland, nadat DPG Media Noordzee FM had overgenomen van Talpa.

De ‘Q-top 1020’ bestaat uit muziek die de afgelopen 20 jaar is uitgekomen. Luisteraars kunnen tot vrijdagavond stemmen op de lijst. De uitzendingen starten zaterdag om 12:00 uur en gaan 24 uur per dag door. Dagelijks wordt een deel van de lijst twee keer uitgezonden. Overdag zijn de nieuwe nummers te horen en die worden ’s avonds en ’s nachts herhaald. De ontknoping is volgende week vrijdag.

Prijzen en terugblikken

Tijdens de uitzendingen van de hitlijst staat Qmusic ook op andere manieren stil bij het jubileum. Er worden 20 prijzen weggegeven, van concertkaarten tot een plek als co-host naast Lars Boele. Daarnaast wordt er teruggeblikt op 20 jaar Qmusic, onder meer met een pubquiz voor luisteraars.

Het is niet duidelijk of oud-dj’s van Qmusic nog een rol krijgen in de festiviteiten. Onder meer Ruud de Wild, Jeroen van Inkel en Wouter van der Goes zijn in de beginperiode te horen geweest op het radiostation. Menno Barreveld en Wim van Helden zijn beiden al sinds de start te horen op het radiostation.

Foto: Ben Verveld