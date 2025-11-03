De Foute Party van Qmusic vindt volgend jaar juni plaats in het Philips Stadion in Eindhoven. Voorheen was het feest altijd in de Brabanthallen in Den Bosch. “Met de stap naar het Philips Stadion geven we nog meer luisteraars de kans om dit feest mee te maken”, reageert de marketingdirecteur van de zender. Of het bij deze ene keer blijft is niet duidelijk.

Vanochtend maakte Qmusic bekend dat het feest naar Eindhoven verkast. “‘The Big One’ wordt een spectaculaire show met optredens van Q-dj’s en muzikale legendes, waarbij je ogen en oren te kort komt. Een ervaring waar alles fout is en daardoor juist helemaal goed.” Artiesten als Kris Kross Amsterdam, Rolf Sanchez, Marco Schuitmaker, Samuel Welten en Gers Pardoel staan op het podium.

Kantine

Direct na de start van het hitstation in 2005 introduceerde Qmusic het ‘Foute Uur’ op de radio. Al snel volgde de eerste Foute Party in de toenmalige kantine. In 2008 verhuisde het feest naar de Brabanthallen, waar het uitgroeide tot een jaarlijks feest. “Het Philips Stadion vol zien met luisteraars in de meest foute outfits en meezingend met de grootste foute hits, is een droom die uitkomt. Dit gaat waanzinnig worden”, aldus Q-dj en Mister Foute Uur, Menno Barreveld.