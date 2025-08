Op Qmusic is deze zomer een vernieuwd jinglepakket te horen. Naast de bekende slogan ‘Q sounds better with you’ klinkt er deze maanden ook veel ‘maximum summer’ door in de audiovormgeving. De jingles zijn gemaakt door het Belgische bedrijf Brandy Jingles.

Beluister de audiovormgeving hieronder:

Foto: Qmusic