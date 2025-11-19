Op Qmusic is vanaf vandaag de ‘Q-Top 1500′ te horen. De eindejaarslijst is tot en met volgende week vrijdag te horen. Alle platen die in de Top 1500 staan, worden twee keer gedraaid: ’s avonds en ’s nachts wordt het deel van de lijst herhaald dat overdag te horen is geweest. Op vrijdag 28 november is even voor 16:00 uur de nummer één te horen.

Het nummer ‘Lichtje Branden’ van Suzan & Freek is de hoogste nieuwe binnenkomer van 2025 en staat zelfs in de top tien van de lijst. Wat betreft de artiesten met de meeste noteringen in de lijst, is Queen ook dit jaar de koploper. De band staat er 21 keer in.

Ed Sheeran volgt met 19 hits. Michael Jackson en Coldplay staan beiden 18 keer in de lijst. ABBA en P!nk staan beiden 15 keer in de lijst.

Foto: Qmusic