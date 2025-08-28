Qmusic past de programmering op zaterdagavond en -nacht vanaf 13 oktober aan. De show van de Belgische dj Lost Frequencies stopt, net als de ‘World Wide Club 20′, en de programma’s van Tom van de Weerd (Maximum Weekend Mix) en Menno Barreveld (Beste van Tomorrowland). Daarvoor in de plaats krijgen Vincent Pronk en Cain Slobbe een programma. Kris Kross Amsterdam blijft wel te horen op de zender.

Het themakanaal ‘Qmusic 90s & 00s hits’ krijgt een programmavariant op zaterdagavond met Vincent Pronk. Vervolgens is Cain Slobbe de eerste twee uur van de nacht te horen.

Met de wijzigingen stopt de samenwerking met One World Radio en Tomorrowland. Volgens de zender is dit om meer ‘aandacht te geven aan het vertrouwde Qmusic-geluid en eigen dj’s’. Programmadirecteur Roland Snoeijer: “Met de vernieuwde zaterdagavond brengen we precies dat herkenbare Qmusic-gevoel waar luisteraars zo van houden. Kris Kross Amsterdam is een essentieel onderdeel van ons weekendgevoel.”

Programmering

De nieuwe programmering op zaterdagavond ziet er vanaf 13 september zo uit:

21:00 – 22:00 uur: Kris Kross Amsterdam

22:00 – 00:00 uur: Qmusic 90s & 00s hits met Vincent Pronk

00:00 – 02:00 uur: Cain Slobbe

02:00 – 07:00 uur: Maximum Hits (non-stop)

Foto: Ben Verveld