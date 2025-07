Qmusic heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met de Zuidelijke Media Groep om te zorgen dat Qmusic Limburg te horen blijft. Bij de recente veiling voor regionale commerciële FM-pakketten kocht de groep de rechten voor de komende tien jaar voor 260.130 euro.

Qmusic Limburg is gestart in 2014 en zorgde ervoor dat de muziek van Qmusic ook in Limburg te ontvangen is. De landelijke DPG Media-radiozender heeft namelijk weinig tot geen bereik in de zuidelijke provincie. Qmusic Limburg heeft zijn eigen ochtendshow ‘Goedemorgen Limburg’ met Daniël Smulders en het ‘Het Foute Uur’. Daarnaast zet het ook in op lokale acties en evenementen.

“Qmusic Limburg is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van veel Limburgers”, zegt Michael Bartelet, eigenaar van Zuidelijke Media Groep. “We zijn blij dat we met Qmusic kunnen blijven samenwerken aan een programma dat naast veel luisterplezier ook bijdraagt aan de pluriformiteit van het regionale medialandschap.”

Robert Bernink, algemeen directeur Radio bij moederbedrijf DPG Media: “De succesvolle samenwerking laat zien hoe waardevol het is wanneer een bekend radiomerk en hitstation regionale relevantie krijgt. We zijn trots dat we samen Qmusic Limburg hebben kunnen laten groeien tot een station dat écht dicht bij de Limburgse luisteraars staat.”

Foto: Ben Verveld