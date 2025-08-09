Miljuschka Witzenhausen baalt ervan dat Qmusic haar nooit meer gebeld heeft nadat ze drie maanden lang te horen was in de ochtendshow. Bij RTL Boulevard zei ze gisteravond dat het “ergens een soort van pijn” heeft gedaan. Ze viel in voor Marieke Elsinga die met zwangerschapsverlof was.

“Q was zeker ‘good for me’ drie maanden lang, maar dat was een heel lange onenightstand“, zegt ze erover. “Ik heb ze daarna nooit meer gesproken.” Ze heeft nog wel contact met Mattie, Marieke en het team van de ochtendshow.

In gesprek

Het radioavontuur beviel goed en luisteraars reageerden ook positief. Miljuschka zei eind vorig jaar zelfs dat ze met meerde partijen in gesprek was om radio te maken.

Nu zegt ze daarover dat het “niet makkelijk te combineren is” met het leven dat ze nu heeft. En in de ochtend van Qmusic ziet ze zichzelf niet snel terugkomen. “Ik vind het ontzettend leuk, maar de plek van Mattie & Marieke is gewoon van Marieke, dat is heel simpel. Maar ik vond het wel… het deed ergens een soort pijn, een soort heimwee zo na schoolkamp. Dan kijk je af en toe terug.”

Een woordvoerder van Qmusic zegt tegen zusterkrant AD: “We hebben afgesproken om weer contact te hebben als er mogelijkheden ontstaan binnen Qmusic. Dat is tot nu toe niet het geval.”

Foto: Qmusic