Qmusic-dj Bram Krikke is een van de kandidaten in het nieuwe seizoen van ‘Wie is de Mol?’, dat vanaf eind februari te zien op tv. Dat heeft AVROTROS bekendgemaakt. De populaire tv-serie speelt zich dit jaar af in Tanzania.

Tien kandidaten gaan op zoek naar de saboteur (de mol) in hun midden. Naast Bram Krikke zijn dit de andere negen kandidaten: Daan Boom, Delilah Warcup – van Eyck, Eveline Stallaart, Geraldine Kemper, Matteo van der Grijn, Milan van Dongen, Nasrdin Dchar, Nienke van Dijk en Quinty Misiedjan.

“Via de stoffige wegen op safari tot de diepblauwe oceaan; de kandidaten komen oog in oog te staan met niet alleen de prachtige natuur, maar vooral met elkaar én met de Mol”, meldt AVROTROS. Het seizoen is vanaf 28 februari om 20:30 uur te zien op NPO 1.

Bram is niet de eerste radio-dj die meedoet aan ‘Wie is de Mol?’. Eerder deden onder meer Paul Rabbering, Coen Swijnenberg, Sander Lantinga, Erik de Zwart, Jeroen Kijk in de Vegte en Jan Willem Roodbeen mee aan het tv-programma.

Foto: Joy Hansson | AVROTROS