Mattie Valk, Marieke Elsinga, Domien Verschuuren en Bram Krikke zijn vanmiddag opgesloten in de Q-escape room. Het thema van de zesde editie van de Q-escape room werd meteen duidelijk bij de start, de dj’s gaan terug de schoolbanken in. De dj’s maken de komende dagen van 06:00 tot 20:00 uur radio vanuit hun afgesloten school, totdat ze ‘muzikale code’ gekraakt hebben.

De Q-escape room is een vast evenement van Qmusic tijdens de kerstperiode. De dj’s krijgen elk een kort audiofragment te horen van een hit uit de Top 40 historie. De sleutel tot de vrijheid en de enige manier om de afgesloten ruimte te verlaten, is als alle dj’s de juiste titels en artiesten raden. Op vaste momenten gedurende de dag, om 08.15 uur, 12.15 uur en 17.15 uur krijgen de dj’s de kans om hun gok te wagen. Binnen de muren van de escape room wachten de dj’s tal van complexe puzzels en raadsels die hen dichter bij de oplossing moeten brengen.

Dit jaar is het radiospel niet alleen te volgen via de radio en de app en website van de zender maar ook via RTL 8 en Videoland. Op RTL8 is elke werkdag van 06:00 tot 17:00 uur en in het weekend vanaf 07:00 uur, live te volgen hoe de dj’s het ervan af brengen.

Foto: Qmusic