De publieke omroep krijgt vier omroephuizen en een vijfde omroephuis voor de NOS/NTR. Dat schrijven D66, VVD en CDA in hun coalitieakkoord. Ook komt er een maximumtermijn voor omroepbestuurders van twee keer vier jaar, dus maximaal acht jaar.

De hervorming van de NPO was onder het huidige kabinet-Schoof al volop bezig. Alle losse omroepen, zoals AVROTROS, KRO-NCRV, BNNVARA en PowNed, gaan binnen een paar jaar op in vier grote omroephuizen. Die ‘huizen’ verzorgen dan straks de uitzendingen op radiozenders als Radio 1, Radio 2, 3FM, NPO Klassiek en Radio 5.

De coalitiepartijen willen ook dat de NPO als coördinator ’transparanter en efficiënter’ wordt. Ook zijn de partijen voorstander van meer samenwerking tussen de publieke omroep en commerciële partijen. Ze willen dat de NPO meer inzet op digitalisering, om daarmee meer jongeren te bereiken. De versterking tussen de NPO en regionale en lokale omroepen moet eveneens versterkt worden, schrijven de partijen.

