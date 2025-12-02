De EO moet “pittige veranderingen” doorvoeren in de programmering op NPO Radio 5, vanwege de bezuinigingen bij de publieke omroep. Uit een persbericht blijkt dat het avondprogramma ‘De Avond van 5’ waarschijnlijk van Radio 5 verdwijnt, al heeft een woordvoerder dat nog niet bevestigd. De EO schrijft: “NPO Radio 5 krijgt een ingrijpende verandering, met grote gevolgen voor onze plek op de zender”.

Op Radio 5 zijn EO-programma’s als ‘Open Huis’ (op werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur), ‘De Avond van 5’ (op werkdagen van 20:00 tot 23:00 uur) en ‘De Muzikale Fruitmand’ (in het weekend van 18:00 tot 20:00 uur) te horen. Het is onduidelijk wat er met al die programma’s gebeurt, maar waarschijnlijk stopt het dagelijkse avondprogramma dus.

Gevolgen voor radiotitels

“Bij Radio 5 zijn de veranderingen pittig. Hierdoor verdwijnt een jarenlange band met de trouwe luisteraars. Er komt wel een nieuw dagelijks avondslot op Radio 5 waar ruimte blijft voor verhalen over geloof”, schrijft de EO in het persbericht. Een woordvoerder van de EO voegt daar na vragen van RadioFreak aan toe: “Het is helaas nog onbekend wat dit concreet voor deze radio-titels betekent.”

Eerder werd al duidelijk dat andere programma’s in het weekend op Radio 5 stoppen vanwege de bezuinigingen bij de NPO.

Foto: EO