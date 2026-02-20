Peter de Vries stopt als zendermanager van NPO Radio 2 en NPO Radio 5. Hij wordt opgevolgd door zijn adjunct Suzanne Straatsburg. Het is niet duidelijk of het vertrek van Peter vrijwillig is. De NPO spreekt van “inkrimping van het managementteam”.

Menno de Boer, nu nog zendermanager van NPO 3FM, verandert ook van functie. Hij wordt contentmanager voor online & social, NPO 3FM, NPO FunX, NPO Blend, NPO Campus. Chris Hartgers, nu adjunct zendermanager van 3FM, wordt per 1 april de nieuwe zendermanager van 3FM.

Nieuwe teams

De directies Video en Audio van de NPO gaan per 1 april op in de nieuwe directie Media. Daaronder vallen straks zeven zogenoemde intekenteams, waaronder die van Breed Publiek (Radio 2, Radio 5 en Sterren NL), Journalistiek (Radio 2), Verdieping (NPO Klassiek), en Nieuwe Generaties & Streaming (3FM, FunX, Blend en NPO Luister).

Peter de Vries is sinds begin 2020 zendermanager van Radio 2 en Radio 5. Onder zijn leiding wonnen beide stations de afgelopen jaren aan marktaandeel. Hij had er echter ook te maken met tegenslagen: Rob van Stenders was binnengehaald om een avondprogramma te maken op Radio 2, maar Rob bedacht zich en bleef bij Radio Veronica. Ook zag Peter Radio 2-dj’s Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof begin 2024 vertrekken naar Radio Veronica.

Jurre Bosman

Uit onderzoek van RadioFreak bleek dat Jurre Bosman zich in 2024 intensief bemoeide met de nieuwe programmering van Radio 2. De verregaande bemoeienis van Jurre was opvallend, omdat Peter de Vries als zendermanager van Radio 2 in eerste instantie over de programmering ging.

Over de nieuwe teams zegt Jurre nu in een persbericht: “Deze efficiencyslag geeft ons de slagkracht om volledig integraal te programmeren en nog sneller in te spelen op veranderend mediagebruik. Door audio en video samen te brengen zorgen we bovendien voor een compactere NPO-organisatie en meer kruisbestuiving tussen onze platformen.”

Foto: NPO