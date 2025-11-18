Paul van Gessel (60) wordt hoofdredacteur van de Limburgse regionale omroep L1. 15 januari gaat hij van start. Eerder werkte Van Gessel, van 2004 tot 2007, al bij de omroep als programmaleider. Daarna werkte hij onder andere als hoofdredacteur bij BNR en was hij directeur-bestuurder bij AT5/NH Media. De laatste zes jaar had hij zijn eigen adviesbureau op het gebied van communicatie en organisatiemanagement.

“Bij L1 ligt een duidelijke opdracht”, stelt Van Gessel op de website van de regionale omroep. “Wij willen actuele en herkenbare verhalen maken met impact. Daar zijn waar ons publiek zit en dat is in toenemende mate via online en social media. In de media hebben we te maken met AI, nepnieuws en algoritmes. Dat is uitdagend, want de ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart.”

De nieuwe hoofdredacteur kijkt uit naar zijn terugkeer bij de omroep. “Ik ben L1 altijd blijven volgen en keer terug bij een van de mooiste regionale omroepen van het land. Ik heb veel zin om samen met een ambitieuze redactie met onderscheidende verhalen en programma’s het Limburgse publiek nog beter te bedienen.”

Onrustig

De omroep wordt nu geleid door Renzo Veenstra, die sinds de zomer als interim-hoofdredacteur bij L1 werkt. Hij is ook hoofdredacteur van Omroep Brabant. Bij de regionale omroep van Limburg is het al jaren onrustig. Zo legde Renzo’s voorganger Cécile Narinx na een jaar haar functie als hoofdredacteur alweer neer. De regionale omroep wilde organiseren, maar dat zou op veel weerstand van het personeel stuiten.

Foto: Screenshot Vimeo/7 ditches tv