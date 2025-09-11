Qmusic wist beter op het gevoel van de luisteraar in te spelen tijdens de coronapandemie dan Radio 538. Dit stelt Paul Römer, toen Talpa-directeur en verantwoordelijk voor 538, in zijn biografie. Volgens hem had 538 na het vertrek van Edwin Evers al een dalende lijn ingezet. “De trotse marktleider van weleer bevond zich sinds het vertrek van Evers op een langzaam aflopende glijbaan. COVID gaf de nekslag,” schrijft hij.

538 had volgens hem geen goed antwoord op het thuiswerken van mensen, hierdoor ontbraken de momenten dat mensen in de auto naar de ochtend- of middagshow luisterden. “De luisteraar zat veel meer thuis en had de radio de hele dag aanstaan, daar had 538 geen antwoord op.”

Waar 538 moeite had om in te spelen op de veranderende luistergewoonten, wist Qmusic daar juist van te profiteren. Het station verlengde de ochtendshow van Mattie en Marieke, koos voor luchtigere toonzetting en vermeed bewust het woord corona. Daarnaast zette de zender meer in op herkenbare muziek gedurende de dag, waardoor luisteraars langer bleven hangen

Volgens de oud-directeur reageerde 538 juist nerveus. “Shows werden vervangen, de muziek werd aangepast en directies kwamen met nieuwe strategieën. Nieuwe luisteraars vonden het station niet en oude luisteraars herkenden 538 niet meer.” Met de terugkeer van Dave Minneboo, die eerder van 538 naar Qmusic was vertrokken, begon 538 zich langzaam te herstellen.

Ook schrijft hij over de fusie tussen de Sky Radio Groep en 538 Groep. Volgens hem werd er wel veel verdiend, maar ook te veel uitgegeven. De coronacrisis maakte dit extra zichtbaar: “Van maart af kwam er geen euro meer binnen, terwijl de kosten vol doorliepen. Zonder ingrijpen hadden we na de zomer de salarissen niet meer kunnen betalen.”

Foto: NTR