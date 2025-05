Paul Rabbering heeft vandaag een deel van zijn radioprogramma op NPO Radio 2 gemist. Het eerste half uur viel Eddy Keur in, omdat Paul nog in de auto zat. “Ik denk dat AVROTROS zich de klere gaat schrikken als de factuur binnenkomt”, grapte Eddy.

Rond 14:30 uur arriveerde Paul alsnog in de Radio 2-studio. “Wat klinkt mijn programma goed vandaag”, zei hij. De dj presenteert elke werkdag van 14:00 en 16:00 uur een programma op Radio 2. Vermoedelijk was het zo druk op de weg, dat hij langer onderweg was en daardoor het eerste half uur van zijn programma miste.

“Paul neemt de vrijheid wel heel erg duidelijk op”, zei Annemieke Schollaardt, doelend op Bevrijdingsdag, toen ze het nieuws van 14:00 uur aankondigde.

Een maand geleden was Rick van Velthuysen ook al te laat voor zijn programma op Radio Veronica. Hij zat in een verkeersinfarct en miste het grootste deel van zijn eigen show.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2