SLAM! voert vanaf volgende week een aantal wijzigingen door in de dagprogrammering. Jarno van der Wielen is vanaf dan niet langer te horen in de SLAM! Middagshow. Hij gaat een soloprogramma maken tussen 10:00 en 12:00 uur. Patrick Wolda volgt hem op en gaat de middagshow presenteren, samen met Erik-Jan Rosendahl en Julia Maan. Het programma begint een uur later en duurt van 17:00 tot 20:00 uur.

Waarom Jarno van de middagshow is afgehaald, wordt niet helemaal duidelijk. In een persbericht spreekt zenderdirecteur Martijn Zuurveen van “het beter benutten van de kracht van onze dj’s”. Mediahuis, eigenaar van SLAM, verwacht dat de veranderingen er voor zorgen dat luisteraars langer blijven luisteren.

De volledige programmering is van maandag tot en met donderdag als volgt:

06:00u – 07:00u: Marijn Oosterveen

07:00u – 10:00u: SLAM! Ochtendshow – Anoûl Hendriks & Marijn Oosterveen

10:00u – 12:00u: Jarno van der Wielen

12:00u – 14:00u: Housuh in de Pauzuh – Jarno van der Wielen / Thomas van Empelen

13:00u – 17:00u: Thomas van Empelen

17:00u – 20:00u: SLAM! Middagshow met Patrick Wolda, Julia Maan & Erik-Jan Rosendahl

De programmering van SLAM! in het weekend blijft ongewijzigd.

Foto: Sandder Koning