Patrick Lodiers neemt vanaf januari de presentatie van het NPO Radio 1-programma ‘Goed Ingelichte Kring’ over van Sam Hagens. Sam presenteerde het programma het afgelopen jaar nadat hij Chazia Mourali opvolgde. Sam stopt bij de omroep en blijft alleen voor PowNed actief.

“Ik kijk er naar uit om terug te keren op NPO Radio 1 en elke week met de redactie dieper te graven, te spreken met mensen die ertoe doen en luisteraars mee te nemen in wat Nederland bezighoudt”, zegt Patrick. Eerder was hij op de zender te horen met ‘De Nieuws BV’.

Florent Luyckx, manager audio van PowNed: “Patrick is een ervaren interviewer met een nieuwsgierige en kritische blik. Hij verstaat de kunst om gesprekken open te breken zonder het tempo te verliezen. Met Patrick blijft de vaste signatuur van Goed Ingelichte Kring gewaarborgd.”

Sinds dit jaar maakt de presentator al een podcast voor de omroep: ‘De Laatste Oranje’, waarin hij wekelijks de toekomst van het koningshuis tegen het licht houdt.

Foto: Annemieke van der Togt