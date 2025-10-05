Acteur Andy van Veen begint morgen met de ochtendshow op Paradise FM. Samen met journalist Nelly Rosa vervangt hij Nadine Roos die een programma in het weekend heeft gekregen. Het nieuwe ochtendprogramma gaat ‘Vroeg op van Veen!’ heten.

Joris Reer, directeur Paradise FM: “We zijn ontzettend blij en trots dat we met Andy en Nelly dit nieuwe ochtendduo mogen presenteren. Ze brengen precies de juiste mix van inhoud en tempo die onze luisteraars in de ochtend nodig hebben. Met Vroeg op van Veen! zetten we een volgende stap in het vernieuwen en versterken van Paradise FM.”

Andy kan niet wachten tot morgen: “Ik duik met volle energie in dit nieuwe avontuur. De afgelopen weken hebben we keihard gewerkt om een show neer te zetten die fris, verrassend en helemaal van nu is. Ik kan niet wachten om elke ochtend samen met Nelly de dag goed te beginnen met onze luisteraars.”



Ook Nadine Roos, die de afgelopen periode de ochtendshow presenteerde, blijft bij Paradise FM te horen. Zij krijgt een nieuwe rol in het weekend met een eigen show van 12:00 tot 14:00 uur. Daarmee breidt Paradise FM de programmering verder uit en is er voortaan ook in het weekend live radio te horen.