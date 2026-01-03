Bert Wijfjes is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt RTV Oost, waar hij decennialang te horen was op de radio. Bert werd in de jaren zeventig bekend onder de naam Bert Bennett, als dj bij onder andere Radio Caroline en Radio Mi Amigo. Die tweede zeezender was in die tijd concurrent van het mateloos populaire Veronica.

Toen de illegale zenders in 1974 verboden werden door de overheid, zond Bert de volgende dag uit vanuit Spanje. Daarmee kon hij zijn radioprogramma ‘gewoon’ voortzetten en bleef Radio Mi Amigo te horen in Nederland.

In de jaren tachtig ging Bert aan de slag bij Radio Oost, waar hij tot aan zijn pensionering werkte. De oud-radiomaker kwam rond de jaarwisseling ongelukkig ten val en overleed aan zijn verwondingen.

Vorig jaar vertelde Bert Wijfjes nog bij RTV Oost over zijn tijd bij de zeezenders:

Foto: Screenshot YouTube | RTV Oost