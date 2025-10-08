Voormalig omroepbestuurder Bauke Geersing is overleden. Dit meldt Ongehoord Nederland op X. Bauke was tot begin dit jaar lid van de Raad van Toezicht van Ongehoord Nederland en eerder was hij directeur van de NOS.

Vanaf 1982 werkte hij als hoofd juridische zaken van de NOS. Hij werd daar in 1991 directeur Gemeenschappelijke Diensten. Hij vertrok in 1998 bij de omroep. In augustus 2024 trad hij tot de Raad van Toezicht van Ongehoord Nederland. Dit deed hij tot februari van dit jaar, toen legde hij die functie neer na onenigheid over de benoeming van een nieuwe hoofdredacteur.

Bauke Geersing werd 81 jaar.

Ons bereikt het treurige bericht dat Bauke Geersing plotseling is overleden. Mr. Geersing heeft als voorzitter van de RvT ON! een belangrijke rol gespeeld bij onze omroep. Daar zijn wij hem dankbaar voor. Wij wensen zijn naasten veel sterkte met dit grote verlies.



Foto: Ongehoord Nederland