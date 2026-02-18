Gerard Timmer is per direct benoemd tot ‘Head of Strategy and Content’ bij Grand Prix Radio. De voormalig algemeen directeur van de NOS en mede-oprichter van BNN treedt daarmee toe tot het management van de zender.

‘De aanstelling onderstreept de ambitie van Grand Prix Radio om door te groeien naar een brede, volwaardige sportradiozender, waarin live sport, duiding en nieuwe vormen van audio, video en social media samenkomen’, aldus Grand Prix Radio. ‘Met zijn bestuurlijke ervaring, diepgaande radiokennis en uitgebreide netwerk in sport en media brengt Timmer de expertise mee die nodig is voor deze volgende fase.’

Eerder werd René Oosterman, voormalig omroepdirecteur bij RTL en SBS6, aangesteld als Managing Director en Head of Operations. In die rol is hij verantwoordelijk voor de operationele en organisatorische aansturing van de organisatie. Timmer zal zich richten op de strategische koers, contentontwikkeling en programmatische versterking van de zender.

Combinatie sport en media

Gerard Timmer: “Ik kijk er enorm naar uit om mede vorm te geven aan de ontwikkeling van Grand Prix Radio naar een brede en volwaardige sportradiozender, met alle nieuwe vormen van audio, video en socials die daarbij horen. De audiomarkt is volop in ontwikkeling en nog steeds groeiende. Dat geldt ook voor de wereld van de sport. Het is exact die combinatie, sport en media die me ten diepste aanspreekt om hier met grote overtuiging in te stappen. Om de beleving van sport en de betekenis daarvan voor de luisteraar, maar ook voor de sport zelf nog groter te maken.”

Grondleggers Alexander Stevens en Olav Mol van Grand Prix Radio hierover: “Met Gerard halen we wederom expertise in huis en benadrukken we onze ambitie om structureel te groeien. Gerard is naast een bewierookte omroepman met bewezen staat van dienst ook samen met René de realisator van onze ambitie.”

Weg bij de NOS

Timmer legde in maart 2024 zijn werk neer als NOS-directeur, nadat De Volkskrant schreef dat hij niet had ingegrepen bij signalen over misstanden bij BNNVARA, zoals De Wereld Draait Door. Voor zijn werk bij de NOS, waar hij in 2018 begon, was Gerard directeur bij BNNVARA.

Foto: Annemieke van der Togt