Jo van Egmond, voormalig nieuwslezer van Radio 538 en oud-presentator van NPO Radio 1, wil wethouder worden in Harderwijk. De lokale VVD schuift de 38-jarige Jo naar voren als kandidaat-wethouder, mocht de partij na de gemeenteraadsverkiezingen in de coalitie komen.

Jarenlang was Jo nieuwslezer in de middagshow van toen nog Coen Swijnenberg & Sander Lantinga op Radio 538. Eind 2022 stapte ze over naar Radio 1, waar ze tot eind vorig jaar ‘5 Dagen’ presenteerde. “Elke dag reed ik naar huis, terwijl de mensen die ik sprak met hun problemen bleven zitten. Dat raakte me. Ik wil iets voor hen kunnen doen”, zegt Jo in De Stentor over haar politieke ambities.

Vorig jaar verhuisde ze met haar gezin naar Harderwijk. “Het gaat sneller dan ik had verwacht. Maar dat is niet erg. Of de VVD mee gaat besturen, moeten we afwachten. We zijn er hoe dan ook klaar voor”, zegt Jo over haar mogelijke toekomstige baan.

Foto: Wim Kluvers | EO