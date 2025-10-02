Muzieksamensteller Herman van der Velden is afgelopen zaterdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dit meldt zijn voormalig werkgever NOS. Hij werd vooral bekend dankzij ‘Radio Tour de France’. Met zijn specifieke muziekkeuze bepaalde hij voor een groot deel de sfeer van het radioprogramma. Verder werkte hij voor ‘Met het oog op morgen’, ‘Radio Olympia’ en ‘Langs de lijn’.

Radio Tour de France liet onbekende nummers vaak uitgroeien tot hits. “Herman van der Velden liet iemand aan het begin van de zomer de Franse top 20 kopen”, aldus presentator Leo Blokhuis. “Uit al die singletjes koos Herman wat hij passend vond. Vijftien gooide hij er weg, zei hij altijd. Dan bleven er vijf over die hij bij ‘Radio Tour de France’ kon draaien en die daar heel goed pasten. Het werden instant zomerhits.”

Van der Velden ging in 2004 met pensioen. Hij heeft 30 jaar voor de NOS gewerkt.

Foto: Raymond van Olphen