De oud-directeur en -hoofdredacteur Dink Binnendijk van RTV Drenthe doneert het grootste deel van zijn vertrekpremie aan goede doelen, meldt De Telegraaf. Hij kreeg 75.000 euro bruto mee als ontslagpremie toen hij na 14 jaar vertrok bij de omroep, terwijl hij met vervroeg pensioen zou gaan. Daarna ging hij aan het werk bij RTV Oost.

Op de redactie van RTV Drenthe ontstond rumoer toen uit het jaarverslag bleek dat Binnendijk de maximale ontslagpremie mee had gekregen. Gevraagd naar de reden daarvan, gaven de huidige omroepleiding en de Raad van Toezicht van de omroep tegenover De Telegraaf aan dat een ‘verschil van inzicht’ leidde tot het vertrek van Binnendijk, en dat daarom de ontslagpremie gerechtvaardigd was.

Medewerkers van de omroep wisten niet beter dan dat Dink al lang van plan was om met vervroegd pensioen te gaan. Op een bijeenkomst heeft de Raad van Toezicht daarom tekst en uitleg gegeven. Daarin zou gezegd zijn dat alles volgens de regels gegaan is.

Ander verhaal

Tegen De Telegraaf heeft Dink nu een ander verhaal. “We kwamen overeen dat het beter was dat ik wat eerder zou vertrekken. En omdat ik nog zo’n 125.000 euro zou verdienen als ik zou blijven tot mijn pensioen, heb ik gezegd dat ik wel een bepaalde compensatie wilde om dat gat te dichten. Daarom is toen een vaststellingsovereenkomst opgesteld.” Daarin stond dat Dink 75.000 euro meekreeg.

Toen de oud-directeur vervolgens bij RTV Oost aan de slag ging, was het extra geld niet meer nodig. “Daarom hebben mijn vrouw en ik meteen met elkaar afgesproken dat ik voor de anderhalve maand dat ik geen werk had 7500 euro zou houden. En de rest – zo’n 30.000 euro (netto) – zou doneren aan goede doelen. Ik wil niet van twee walletjes eten en heb het geld nu niet meer nodig.”

Salaris onder vergrootglas

Het hele verhaal komt op een moment dat het salaris van directeuren bij de regionale omroepen al onder een vergrootglas ligt. De directeuren van drie regionale omroepen hebben vorig jaar fors meer verdiend dan minister-president Schoof.

Sinds 2021 zijn de salarissen voor bestuurders van regionale omroepen verlaagd, maar de komende jaren mogen zittende bestuurders nog meer verdienen vanwege het ‘overgangsrecht’. Daar maken zij gretig gebruik van. Een van hen is Dink Binnendijk.

