Gerard Ekdom maakt vrijwel geen kans meer op de Gouden RadioRing. De Radio Veronica-dj zei vanochtend in zijn ochtendshow dat hij zijn prijs om wil laten smelten in duizend stukjes, om deze vervolgens onder zijn luisteraars te verdelen. Maar stemmers belonen is verboden. De organisatie heeft Gerard een sanctie opgelegd, schrijft het AD.

Gerard is niet gediskwalificeerd voor de jaarlijkse radioprijs, maar heeft wel een sanctie opgelegd gekregen. Die houdt in dat alle stemmen na de oproep van de radio-dj vanochtend niet meer meetellen. Daarmee is de kans klein dat Gerard de prijs wint.

De uitreiking van de jaarlijkse radioprijzen is later deze maand. Het is de laatste keer dat het radiogala wordt georganiseerd; AVROTROS stopt ermee vanwege bezuinigingen.

Foto: Radio Veronica