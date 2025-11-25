Naast NPO Radio 2 gaat het mes ook in de programmering van NPO Radio 5. De programma’s die er nu nog op zondagochtend te horen zijn tussen 9:00 en 12:00 uur verdwijnen ‘zeer waarschijnlijk’, schrijft AVROTROS, die de programma’s uitzendt. Het gaat om ‘Sandwich’ van Jacques Klöters, en ‘Andermans Veren’ van Kick van der Veer.

Ook ‘Opium’, dat elke werkdag tussen 19:00 en 20:00 uur te horen is op NPO Klassiek, verdwijnt waarschijnlijk van de radio. Verder wordt er op ‘Muziekcafé’ op NPO Radio 2 aanzienlijk bezuinigd. “Daardoor krijgen per uitzending minder artiesten de kans en ruimte voor een live optreden”, schrijft AVROTROS.

Non-stop

BNNVARA schrapt vanwege de bezuinigingen het nachtprogramma van Jeroen van Inkel op Radio 2. Bij de omroep verdwijnen ook veel tv-programma’s, waardoor er in totaal zo’n veertig mensen hun baan verliezen.

De NPO ontvangt vanaf 2027 140 miljoen euro minder subsidie dan dit jaar, waardoor er flink bezuinigd moet worden. Het themakanaal NPO Soul & Jazz verdwijnt en de nachtprogrammering van Radio 2 wordt grotendeels non-stop. Daardoor verdwijnt Desiree van der Heiden van de radio en verliezen Jeroen van Inkel en Eddy Keur hun nachtshows.

Foto: NPO Radio 5 – 2019