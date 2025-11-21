Naast het nachtprogramma van Desiree van der Heiden schrapt NPO Radio 2 ook de nachtprogramma’s van Eddy Keur en Jeroen van Inkel. Dat bevestigt een woordvoerder van de NPO aan RadioFreak.nl. “In het licht van de bezuinigingen is in goed overleg met de omroepen besloten om van maandag tot en met vrijdag van 0:00 tot 4:00 uur, en op zaterdag en zondag van 0:00 tot 6:00 uur, non-stop muziek uit te zenden”, zegt hij.

Eddy Keur maakt nu nog van vrijdag- op zaterdagnacht ‘Eddy’s Nachtwacht’, van 0:00 tot 2:00 uur. Op datzelfde tijdslot, maar dan van zondag- op maandagnacht, presenteert Jeroen van Inkel ‘Van Inkels Choice’. Beide programma’s worden vanaf januari geschrapt. De rest van de weekendprogrammering blijft wel hetzelfde, zegt de NPO-woordvoerder.

Afgeslankte programmering

Radio 2 had jaren geleden nog een nagenoeg gevulde nachtprogrammering. Na het vertrek van Rick van Velthuysen naar Radio Veronica, in 2023, werd het aantal gepresenteerde programma’s in de nacht steeds minder. De NPO wilde het geld dat daarmee vrijkwam gebruiken voor het online luisterplatform NPO Luister. Bovendien moet de publieke omroep de komende jaren fors bezuinigen.

“We danken Desiree van der Heiden voor haar inzet bij NPO Radio 2, net als Eddy Keur en Jeroen van Inkel voor hun nachtelijke programma’s”, zegt de NPO-woordvoerder. “Eddy en Jeroen blijven wel respectievelijk ‘Keur In De Middag’ en ‘Rinkeldekinkel’ presenteren.”

Foto: Nick van Ormondt (PowNed) en Annemieke van der Togt (BNNVARA)