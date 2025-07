Het programma ‘De Perstribune’ van Omroep Max sluit aan bij ‘Radio Tour de France’ van de NOS en gaat live uitzenden vanuit Beeld en Geluid op 20 en 27 juli. ‘Radio Tour de France’ is dan live te zien en te horen in het museum in het ‘Tourcafé’. De Perstribune zit daarvoor.

Tijdens deze speciale Tour-uitzendingen van De Perstribune ontvangen presentatoren Jurgen van den Berg en Pieter van der Wielen spraakmakende gasten uit de wereld van de wielersport en de radiojournalistiek. Publiek is van harte welkom om het Tourcafé te bezoeken en de uitzendingen live bij te wonen. De uitzendingen op 20 en 27 juli zijn te horen tussen 12.00 – 14.00 uur NPO Radio 1. Aansluitend start Radio Tour de France.

Zondag 20 juli zijn Jan Douwe Kroeske en Steven Rooks te gast. Jan Douwe Kroeske is voormalig presentator van Radio Tour de France en Steven Rooks is oud-topwielrenner. Zondag 27 juli is voormalig wielercommentator Maarten Ducrot te gast.