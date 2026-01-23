L1 schrapt vanaf volgende maand zeven radioprogramma’s in het weekend en dat zorgt voor steeds meer kritiek. Vijftig prominente Limburgers hebben een brandbrief gestuurd en een petitie is al meer dan 1600 keer ondertekend. Met name over het schrappen van het interviewprogramma ‘De Stemming’ is veel te doen: dat programma wordt omschreven als “Het Buitenhof van Limburg”.

“Als ‘De Stemming’ verdwijnt, dan zal er op de radio geen plek meer zijn voor maatschappelijk relevante gesprekken, het delen van kennis over onder andere de economie, de politiek, kunst en cultuur”, staat in de brandbrief, die dagblad De Limburger in bezit heeft. “Limburg heeft dat programma, maar ook de andere zes, nodig waarin de Limburgse taal en cultuur in de schijnwerpers worden gezet.”

Paul van Gessel, de nieuwe hoofdredacteur van L1, zegt tegen de krant: “Ik geef toe dat het wegvallen van de betreffende weekendprogramma’s een bittere pil is voor wie ze zo koesterde. Maar door het vrijspelen van medewerkers kunnen we juist meer inzetten op onlineberichtgeving waarin de Limburgse taal en cultuur zeven dagen per week nog beter tot hun recht komen.”

Foto: Graatje Weber | L1