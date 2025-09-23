Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft Ongehoord Nederland (ON!) een bestuurlijke boete opgelegd. Uit boze video’s die de omroep online heeft gezet blijkt dat de boete te maken heeft met presentator Tom de Nooijer. Tegen persbureau ANP zegt het CvdM dat de boete is opgelegd vanwege meerdere overtredingen. Het sanctiebesluit is nog niet gepubliceerd.

De omroep kan nog bezwaar maken tegen de boete. ON!-voorzitter Peter Vlemmix doet dit alvast publiekelijk in een filmpje waarin hij fel uithaalt naar het Commissariaat voor de Media en voorzitter Amma Asante. “Mevrouw Amma Asante wil Ongehoord Nederland weghebben.”

Eerder kreeg de omroep ook al boetes en de NPO vroeg zelfs het ministerie om de licentie in te trekken. Daarnaast was er een conflict met mede-oprichter Arnold Karstens en bleek de interim-directeur in een paar maanden tijd ruim een ton verdiend te hebben.

Foto: Ongehoord Nederland