De bestaande dertien regionale omroepen van Nederland houden ook de komende vijf jaar hun licentie. Daarmee mogen ze blijven uitzenden op radio, televisie en andere kanalen, en hebben ze recht op jaarlijks miljoenen euro’s aan subsidie. Voor de provincie Friesland was er een kaper op de kust: omroep ORTL FRL aasde op de zendmachtiging van de noordelijke provincie. Toch ging dat niet door.

Nederland heeft dertien regionale omroepen: voor elke provincie één en twee voor Zuid-Holland. Iedere vijf jaar kunnen belangstellenden een gooi doen naar de licentie van een regionale omroep. In de praktijk gebeurt dat zelden en blijft de huidige omroep uitzenden.

Fries de hoofdtaal

In Friesland lag dat anders: daar was voor het eerst in tientallen jaren concurrentie. Omroep ORT FRL aasde op de licentie die Omrop Fryslân al jaren bezit. Initiatiefnemer Daniel Jansen vindt het een slechte zaak dat Fries de hoofdtaal is in de radio- en televisieuitzendingen van de omroep. Hij stelde eerder dat er veel meer Friezen bereikt kunnen worden als video’s ondertiteld worden en er meer Nederlandstalig aanbod is. Daniel wees er daarbij op dat niet iedereen in de provincie de Friese taal beheerst.

De initiatiefnemer haalde bakzeil, want Omrop Fryslân behoudt de licentie. Om welke redenen die keuze is gemaakt, maakt het Commissariaat voor de Media eind dit jaar bekend. De kritiek dat Omrop Fryslân te veel Fries uitzendt, deelt directeur Houkje Rijpstra niet. Zij wijst erop dat de app van de omroep in zowel de Friese als de Nederlandse taal te lezen is.

Foto: Omrop Fryslân