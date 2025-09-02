Omroep Max bestaat 3 september precies twintig jaar. Wat begon met Jan Slagter als oprichter én eerste lid, groeide in twee decennia uit tot een omroep met meer dan 430.000 leden. Inmiddels heeft de omroep voor ouderen meer dan 11.800 uur televisie, 38 podcasts, 21.000 artikelen op MAX Vandaag, 720.000 liter inkt voor MAX Magazine en 8.000 belminuten per week op de Ledenadministratie gemaakt.

Jan Slagter: “Twintig jaar geleden droomde ik van een omroep die er écht toe doet voor onze doelgroep. Een dergelijke omroep miste ik destijds in het medialandschap. Nu vieren we dat mijn droom al twintig jaar werkelijkheid is. Ik ben ontzettend trots. Uiteraard op onze programma’s, presentatoren, makers en ondersteunende diensten, maar zeker ook op onze leden, kijkers, luisteraars, volgers en eenieder die zijn of haar steentje heeft bijgedragen, op welke manier dan ook.”

Speciale uitzendingen

Op verschillende manieren wordt aandacht besteed aan het jubileum. Jan Slagter en Cisca Dresselhuys blikken in een speciale podcast terug met gasten die allemaal een belangrijke rol spelen in twintig jaar MAX. Alle afleveringen zijn te beluisteren via de NPO Luister-app. Gisteren was Jan Slagter al te gast in het programma van Daniël Dekker op NPO Radio 5 en morgen is er een speciale uitzending van de MAX Geheugentrainer op tv.



Verder schuift Jan Slagter morgen om 14:30 uur aan bij Jurgen van den Berg in Villa VdB op NPO Radio 1, voor de rubriek ‘Terug naar Toen’.

Foto: RadioFreak