Vanwege de bezuinigingen en veranderingen bij NPO Radio 5, moet Omroep MAX zijn zendtijd op Radio 2 inleveren. Op dit moment maakt Tannaz Hajeby voor MAX het programma ‘De T van Tannaz’ op zaterdag- en zondagochtend. Ondanks het feit dat de omroep die zendtijd kwijtraakt, is het de bedoeling dat Tannaz het programma wel blijf maken, maar dan voor een andere omroep.

Omroep MAX laat in een verklaring weten dat Tannaz onderdak heeft gevonden bij een andere omroep, maar het is onbekend welke omroep dat is. De NPO wil hier nog niks over zeggen, omdat de gesprekken met de omroepen over de radioprogrammeringen nog zouden lopen. De wijziging gaat per 1 januari 2027 in.

Sinds vorig jaar maakt Tannaz op Radio 2 een programma in het weekend tussen 6:00 en 9:00 uur. Daarmee keerde MAX, na 14 jaar geen zendtijd te hebben gehad, weer terug op de muziekzender. Na twee jaar verdwijnt de omroep echter opnieuw van Radio 2. Daar staat tegenover dat de ouderenomroep bijna de volledige dagprogrammering van Radio 5 mag gaan invullen.

Foto: MAX/Elvin Boer