Een podcastserie over de vastgelopen woningmarkt is NRC op flinke kritiek komen te staan. De podcast werd gepresenteerd als ‘journalistieke’ podcast en zag er ook zo uit, maar de podcast is gemaakt in opdracht van D66. Het gaat om zogenoemde branded content, een gesponsorde podcast die door D66 zelf is betaald. Maar dat werd in het begin niet duidelijk, concludeert de eigen ombudsman van NRC.

Met de politieke podcast in verkiezingstijd begeeft de krant zich op glad ijs, schrijft ombudsman Herman Staal. “Als je op de NRC-site doorklikte naar de podcast, was niet altijd duidelijk dat het om reclame ging. Pas deze week kwam er boven elke aflevering in het rood te staan: ‘Advertentie’.”

Ook de redactieraad van NRC, die de redactie van de krant vertegenwoordigt, is kritisch op de manier hoe de podcast werd gepresenteerd. “Dit moeten we niet willen”, zegt de voorzitter in het artikel van de ombudsman.

Een tweet van D66-leider Jetten leverde ook ongemak op. “Helemaal vervelend was wat Rob Jetten trots op zijn Instagram-account schreef: ‘Onze podcast met NRC over het plan voor 10 nieuwe steden staat in de Apple Podcast Top 10’. Toen de chef van de politieke redactie dat zag, was er snel contact met D66 en is dat verwijderd”, aldus de ombudsman.

