De geldkraan wordt vanaf 1 januari dichtgedraaid voor NPO Campus Radio, de zender voor jong radiotalent. De NPO moet bezuinigen en stopt er daarom mee. Dat levert een besparing van jaarlijks bijna 1,5 ton op. Een woordvoerder zegt dat NPO Campus als opleidingstraject wel blijft bestaan, al is nog niet duidelijk hoe dat er precies uit gaat zien.

“Het opleiden van nieuw audiotalent blijft een prioriteit voor de publieke omroep”, zegt een woordvoerder van de NPO. Daarvoor wordt gekeken naar bepaalde plekken in de programmering van de radiozenders van de NPO. “Ook onderzoeken we hoe we aanvullende manieren kunnen creëren om talent meters te laten maken. Denk aan live-verslag van evenementen en via NPO Luister.”

Via NPO Campus wordt jong radiotalent opgeleid, dat later doorstroomt naar bijvoorbeeld Radio 2 of 3FM.