De NOS en Nieuwsuur kondigden deze week aan per direct te stoppen met X, het voormalige Twitter. Maar bij de radiozenders van de NPO gebeurt dat niet. “Er wijzigt op dit moment niets”, zegt een woordvoerder. Opvallend is wel dat Radio 2 en Radio 5 amper nog wat plaatsen op het medium.

Waar NPO Radio 1 en 3FM nog dagelijks meerdere berichten zetten op X, is Radio 2 een stuk minder actief: het laatste bericht van de radiozender dateert van 21 september. Toch is Radio 2 volgens de NPO-woordvoerder niet gestopt met X.

Radio 5 en Klassiek

Radio 5 heeft zelfs al sinds november vorig jaar niet meer iets getwitterd. NPO Klassiek plaatst nog wel berichten op X, maar soms gebeurt dat ook dagenlang niet.

Veel media zijn gestopt met X sinds Elon Musk het platform heeft overgenomen. De NOS voert aan dat het ontbreken van moderatie een probleem is: “Dat terwijl de hoeveelheid haatdragende reacties en desinformatie op X groot is en er onbelemmerd kan stromen. Ook onder onze eigen berichten, waardoor we onbedoeld bijdragen aan de verspreiding ervan. ”

Foto: RadioFreak.nl