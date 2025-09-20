De NPO trekt op 1 januari 2026 de stekker uit NPO Soul & Jazz. De programmering van het digitale radiostation werd de afgelopen jaren al uitgekleed. “Daarmee is ook het onderscheidend vermogen afgenomen”, schrijft de NPO in de begroting voor komend jaar. “Er zijn intussen voldoende andere mediavormen, zoals podcasts of andere (online) audio en videoformats waar we de contentbehoefte mee kunnen voorzien.”

Het schrappen van NPO Soul & Jazz levert een besparing van 247.000 euro op. De online radiozender was in 2016 de opvolger van NPO Radio 6, dat toen werd wegbezuinigd.

On demand en Radio 2

De soul- en jazzmuziek wil de NPO nu vooral via online diensten wegzetten. “On demand mediavormen lenen zich beter om de doelgroep te voorzien van inhoudelijke content.”

Ook stelt de NPO dat het de soul- en jazzmuziek geprogrammeerd blijft op NPO Radio 2. Dat gebeurt nu ook al: op Radio 2 is elke zaterdagavond de ‘Soul Night’ te horen.

Het schrappen van NPO Soul & Jazz is volgens de NPO nodig omdat de publieke omroep miljoenen euro’s moet bezuinigen. Opvallend is wel dat NPO Blend en NPO 3FM er juist meer geld bij krijgen volgend jaar.