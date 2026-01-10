NPO Soul & Jazz gaat de rest van 2026 verder zonder gepresenteerde programma’s. De programmering van de digitale radiozender is vervangen door non-stop muziek. Het is de volgende stap naar het opheffen van NPO Soul & Jazz: eind dit jaar verdwijnt de zender helemaal vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep.

Op het soul- en jazzradiostation was elke werkdag van 23:00 uur tot middernacht het programma ‘Round Midnight’ te horen. Dat programma is per 1 januari geschrapt. “Met pijn in het hart”, schrijven de programmamakers erover op Instagram. Ook ‘Cor’s Jazz Podium’ van Cor Bakker, dat in het weekend werd uitgezonden, is gestopt.