De reclameblokken op NPO Radio 1 tot en met NPO Radio 5 worden vanaf januari 2027 weer iets langer. De NPO mag van het demissionaire kabinet meer reclame gaan uitzenden op de radio. Het gaat om een kleine verhoging, van 8 naar maximaal 10 procent van de totale zendtijd. Die maatregel levert de jaarlijks 11,7 miljoen euro op. Dat bedrag is welkom, aangezien de NPO tientallen miljoenen euro’s moet bezuinigen.

De verhoging van de reclamezendtijd naar 10 procent betekent eigenlijk dat de situatie van voor 2021 weer wordt teruggedraaid: vanaf dat jaar mocht de NPO minder reclame uitzenden. “Met dit besluit geef ik de noodzakelijke duidelijkheid over de financiering van de landelijke publieke omroep per 2027”, schrijft minister Moes in een brief aan de Tweede Kamer, die het voorstel nog kan tegenhouden.

De NPO ontvangt vanaf 2027 140 miljoen euro minder subsidie dan dit jaar. Dat betekent dat de publieke omroep moet bezuinigen. Zo verdwijnt het themakanaal NPO Soul & Jazz en wordt de nachtprogrammering van NPO Radio 2 grotendeels non-stop.

Foto: RadioFreak