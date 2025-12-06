Het stoppen van bijna alle nachtprogramma’s op NPO Radio 2 en het stopzetten van opleidingsstation Campus Radio leidt tot kritiek. Want hoe krijgt jong radiotalent vanaf volgend jaar een kans op de publieke radio? De NPO zegt tegen RadioFreak op zoek te gaan naar ‘aanvullende manieren’ om nieuw radiotalent op te leiden. “Denk aan live-verslag van evenementen en via NPO Luister.”

Het opleiden van nieuw talent blijft een prioriteit van de publieke omroep, zo zegt de woordvoerder. Maar de NPO zegt verder te willen kijken dan alleen de eigen radiozenders. “We willen nadrukkelijk nieuwe generaties en doelgroepen bereiken, naast de vele bestaande trouwe kijkers en luisteraars. We leggen de focus meer op streaming, podcasts en ander nieuw online aanbod.”

Meerdere programma’s weg

Vanwege stevige bezuinigingen op de publieke omroep zet de NPO het mes in de radioprogramma’s. Vooral Radio 2, NPO Klassiek en Radio 5 worden erdoor geraakt: bij de verschillende radiozenders verdwijnen meerdere programma’s. Ook wordt vanaf 1 januari de stekker getrokken uit Campus Radio en NPO Soul & Jazz.

Waarom bepaalde radioprogramma’s verdwijnen, terwijl er in bijvoorbeeld NPO 3FM juist meer geïnvesteerd wordt? “Wij hebben besloten om niet per titel onze afwegingen te delen in de media, dat bespreken we met de omroepen”, zegt de woordvoerder.

Hij vervolgt: “Er moeten moeilijke en pijnlijke keuzes worden gemaakt in de radio- en tv-programmering. We realiseren ons dat het verdwijnen van programma’s veel impact heeft op de makers en ons publiek.”

80 arbeidsplaatsen verdwijnen

Over de kritiek dat er nu vooral programma’s worden geschrapt, zegt de woordvoerder: “De NPO heeft in september al aangekondigd om te willen schrappen in aanbodkanalen en de eigen organisatie, waarbij 80 arbeidsplaatsen verdwijnen. Daarbij kijken we kritisch naar interne processen en bemensing. Deze beslissing snijdt diep in onze organisatie, op alle afdelingen.”

De woordvoerder wijst er ook op dat de NPO veel zaken regelt die voor álle omroepen gelden, zoals het afkopen van muziekrechten, het onderhoud aan het audioplatform NPO Luister en de distributie van de radio-uitzendingen van de publieke radiozenders.

Foto: NPO Campus